باريس سان جيرمان يتعاقد رسميا مع أشرف حكيمي حتى 2026

تعاقد نادي "باريس سان جيرمان" رسميا مع المغربي أشرف حكيمي، حتى عام 2026، قادما من "إنتر ميلان" الإيطالي.

وقدم النادي اللاعب المغربي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، برسم صورة له تحمل علم المغرب وشعار النادي تحت عنوان "نقدر المواهب".

وقال النادي في بيان رسمي: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن ضم أشرف حكيمي".

وتابع: "وقع الظهير الأيمن المغربي، البالغ من العمر 22 عاما، عقدا لمدة خمس سنوات ليستمر مع نادي العاصمة الفرنسية حتى 30 يونيو 2026".

ولم يكشف النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى اقترابها من 70 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات المالية بين الناديين الفرنسي والإيطالي.

وبعد إتمام صفقة حكيمي من قبل باريس سان جيرمان، سيركز النادي الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة على إتمام التعاقد مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، والإعلان الرسمي عن الصفقة، بحسب عدة تقارير سابقة.

كما ينتظر النادي الفرنسي نهاية بطولة يورو 2020 لإتمام التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى "ميلان" ومنتخب إيطاليا.