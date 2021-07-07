لاعب إيطاليا يتعرض لموقف طريف بعد مطالبته بالعودة للمدرجات ظنا أنه مشجع... فيديو

تعرض مدافع ونجم المنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي إلى موقف طريف بعد احتفاله مع الجماهير بفوز منتخب بلاده على إسبانيا، والتأهل لنهائي "يورو 2020".

وبثت بعض القنوات إيطالية، فيديو يظهر فيه بونوتشي وهو يحتفل مع الجماهير بالتأهل لنهائي "يورو 2020".

Bonucci’s face when he realizes the steward thinks he’s a fan trying to get on the field is priceless.



Bonucci laughing and giving her a hug after she realizes (probably with horror) her mistake is even more priceless.pic.twitter.com/bKTYPeNPKl — Ives Galarcep (@SoccerByIves) July 6, 2021

وبعد التفافه للعودة للملعب، وقفت أمامه مسؤولة أمن في الملعب وأمسكت به وحاولت منعه ظنا منها أنه أحد المشجعين، ليحدق فيها بونوتشي باستغراب شديد، قبل أن تدرك المسؤولة خطأها، ويضحك معها المدافع الإيطالي.

وتأهلت إيطاليا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بعدما فازت 4-2 على إسبانيا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 بعد وقت إضافي، أمس الثلاثاء.

وبعد صفارة النهاية، انطلق لاعبو إيطاليا والجهاز الفني وكل البدلاء في أرض الملعب، للاحتفال مع الجماهير خلف المرمى.

وستلعب إيطاليا في النهائي ضد إنجلترا أو الدنمارك في استاد ويمبلي، يوم الأحد المقبل.