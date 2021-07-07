"يورو 2020"... جونسون يدعم منتخب إنجلترا في مباراته أمام الدنمارك بصورة

دعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، منتخب بلاده قبل ساعات من مباراته أما الدنمارك في نصف نهائي بطولة أمام أوروبا "يورو 2020".

ونشر جونسون، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صورة له وفي يده قميص منتخب إنجلترا يحمل رقم 10 وعليه اسم جونسون، قائلا: "اليوم هو اليوم المنشود، هيا إنجلترا".

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الدنماركي في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، مساء اليوم الأربعاء، وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المنتخب الإيطالي، الذي بدوره فاز على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل فريق.