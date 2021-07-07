اليابان تدرس منع حضور الجماهير بشكل كامل في الأولمبياد

تدرس اليابان منع كل الجماهير من حضور منافسات أولمبياد طوكيو، وذلك على أثر مناقشة السلطات تمديد القيود لاحتواء فيروس كورونا قبل نحو أسبوعين من انطلاق هذا الحدث الرياضي الكبير.

ونقلت "رويترز"، عن مصادر في الحزب الحاكم، قولها إنه "من الناحية السياسية لا مفر الآن من منع الجماهير".

ويأتي ذلك بعدما أعلن خبراء طبيون خلال الأسابيع الماضية، إن عدم استقبال جماهير في الأولمبياد هو الخيار الأقل مخاطرة وسط مخاوف عامة من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الألعاب.

وكان المنظمون قد منعوا بالفعل الجماهير الأجنبية من الحضور وسمحوا للجماهير المحلية بسعة 50 في المئة من الملاعب بحد أقصى 10 آلاف مشجع.

كما أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أن القيود على الجماهير مرتبطة بحالة الطوارئ في اليابان وإجراءات أخرى.

يذكر أن اليابان ستشهد انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام، وترى الحكومة أن الألعاب الأولمبية، التي تأجلت العام الماضي بسبب تفشي الفيروس حول العالم، قد تؤثر على صندوق التصويت.

وسجلت طوكيو 920 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأربعاء وهو أعلى رقم منذ 13 مايو/آيار، وحصل ربع سكانها فقط على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر حكومية اليوم الأربعاء أن اليابان تستعد لإعلان حالة الطوارئ في طوكيو لاحتواء انتشار العدوى في العاصمة، وفقا لـ"رويترز".

وأشارت وكالة كيودو للأنباء إلى أن التمديد قد يستمر لشهر ما يعني امتداد القيود خلال فترة الألعاب الأولمبية التي تنطلق يوم 23 يوليو/تموز وتختتم في الثامن من أغسطس/آب.