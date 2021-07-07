صحيفة: الجماهير السعودية تستعد للعودة إلى المدرجات بشكل كامل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك توجها من وزارة الرياضة السعودية للسماح للجماهير بدخول الملاعب، خلال الموسم الجديد، دون تحديد نسبة معينة، كما هو معمول به حاليا والمحدد بـ40 %.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط "، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إن "التوجه أن يكون الدخول للملاعب للمحصنين بجرعتين كاملتين، وجرعة واحدة من لقاح كورونا، بالإضافة للمحصن المتعافي".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العودة ستشكل دخلا اقتصاديا جيدا للأندية الرياضية، التي افتقدت الجماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد منذ مارس/ آذار 2020، قبل عودتها في الجولتين الأخيرتين، من منافسات دوري المحترفين السعودي بنسخته الأخيرة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية سمحت في مارس/ آذار الماضي، بعودة الجماهير إلى الملاعب لحضور مباريات كرة القدم، مشترطة أن يكونوا قد حصلوا على لقاح ضد كورونا.

وبحسب بيان للوزارة نشرته عبر حسابها على "تويتر"، فقد أكدت السماح للجماهير بحضور مباراة المنتخب الوطني السعودي أمام منتخب فلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب. كما أعلن البيان "أن عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة، ستكون اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

وأكدت الوزارة أن الدخول سيكون متاحاً لمن تظهر حالة "محصن" في حسابه على تطبيق "توكلنا"، مع ضرورة التزامه بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامة وغيرها.