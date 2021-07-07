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    إنجلترا والدنمارك... نهائي يورو 2020

    إنجلترا والدنمارك... مواجهة "المفارقة الواحدة" نحو نهائي "يورو 2020"

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    يواجه المنتخب الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الدنماركي، في مباراة التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ساعيا لتحقيق إنجاز طال انتظاره أمام منتخب يريد إهداء اللقب لنجمه الذي عاد للحياة من جديد بعد لحظات صعبة على كل الدنمارك.

    قدمت إنجلترا أداء جيدا حتى الآن في "يورو 2020"، وبالرغم من حذرها، لكنها نجحت، حيث لا تزال شباك إنجلترا نظيفة إذ لم تستقبل أي هدف حتى الآن. ويدرك ساوثغيت أن فريقه سيحصل دائما على فرص في المباريات المقبلة، فالعودة إلى ويمبلي في دور نصف النهائي أمر يكاد يكون في متناول أيديهم.

    تفاؤل حذر

    ويشعر المتابعون أن أمام إنجلترا فرصة ذهبية للفوز ببطولة "يورو 2020"، بحكم أن المباراة ستقام على أرضية ميدانهم في الملعب الكبير ويمبلي، لكن رغم ذلك رفض المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، غاريث ساوثغيت، الصورة المتداولة عن منتخب الدنمارك و"أنه في المتناول"، مؤكدا ضرورة عدم نسيان أن الدنمارك سبق لها وأن حققت كأس الأمم الأوروبية بالفعل، وأن إنجلترا لم تفعل ذلك.

    رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
    © REUTERS / LEE SMITH
    "يورو 2020"... جونسون يدعم منتخب إنجلترا في مباراته أمام الدنمارك بصورة
    ووصل المنتخب الإنجليزي، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال البطولة، إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1996، ليخوض نصف النهائي الثالث له في البطولة بعد اثنين حزينين تمثلا بالخسارة من يوغوسلافا عام 1968 وبركلات الترجيح من ألمانيا 1996.

    مفارقة تاريخية

    وتعتبر إنجلترا أكثر من خاضت مباريات فى تاريخ البطولة دون أن تصل للنهائي، 36 مباراة... بينما يعتبر هذا هو رابع ظهور للدنمارك في نصف نهائي بطولة أوروبا بعد أعوام 1964، 1984، 1992، ولكن المفارقة كانت فوز الدنمارك باللقب في إنجاز مثير وفريد من نوعه عام 1992، بعد أن كانت مشاركتها بدلا من يوغسلافيا التي اعتبرت غير متأهلة بسبب الحرب، وفازت على المنتخب الألماني بهدفين دون مقابل.

    وانتهت جميع المواجهات الـ 7 بين المنتخبين على ملعب ويمبلي بهدف نظيف، حيث فازت إنجلترا 5 مرات، بينما فازت الدنمارك في آخر مواجهتين عامي 1983 و2020، ولم يسبق لأي منتخب أن حقق الفوز على إنجلترا في هذا الملعب.

    المفتاح إريكسن

    توقفت قلوب مشجعي ولاعبي كرة القدم في العالم عن الخفقان عندما سقط اللاعب الدنمركي، كريستيان إريكسن، مغشيا عليه في ملعب باركن في الشوط الأول أمام فنلندا في مشهد مأساوي على شاشات التلفزيون، وخضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب، وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

    مشجع من مباراة سويسرا - إسبانيا في يورو 2020
    © Sputnik . Alexey Danichev
    شرطي روسي يذهل مشجعي بطولة "يورو 2020" في سان بطرسبورغ... فيديو
    وبعد أن تعافى اللاعب حاليا في منزله بعدما أجرى جراحة لزراعة منظم لضربات القلب، كان مفعوله النفسي كبيرا على رفاقه في منتخب الدنمارك، الذين لعبوا بشكل كبير وإيجابي في مستوى وصلوا من خلاله لنصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية ومقارعة حلم عام 1992.

    وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور نصف النهائي بعد فوزه الكبير على منتخب أوكرانيا بنتيجة 4-0 في دور الثمانية، بينما صعد منتخب الدنمارك بعد الفوز على المنتخب التشيكي بنتيجة 2-1.

    وفي النهاية تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد عين الهولندي داني ماكيلي حكمًا لمباراة إنجلترا والدنمارك، المرتقبة، والتي ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينيتش – العاشرة ليلا بتوقيت موسكو.

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