هاري كين يكشر عن أنيابه قبل موقعة إنجلترا والدنمارك في "يورو 2020"

وجه هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا وهدافه، تحذيرًا لمنتخب الدنمارك قبل اللقاء المرتقب، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال هاري كين في تصريحات نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية: "صدقاً، أنا، لا يمكن إيقافي"، وذلك رداً على سؤال عن إمكانية نجاح الخصوم في إيقاف خطورته.

وتابع: "إذا ما حاولت وأوقفتني، حسناً، لكن عليك بعدها مجابهة اللاعبين الآخرين القادرين على صنع الخطورة".

وأضاف: "حين أكون في أفضل مستوى لي، أشعر بأن بإمكاني التسجيل أو صناعة الأهداف ضد أي فريق، ولا يستطيع أحد إيقافي، وأتمنى أن يكون هذا هو الوضع ضد الدنمارك".

وأكد كين على أن اللعب في ملعب ويمبلي يعتبر ميزة إضافية للإنجليز ضد جميع خصومهم، بقوله: "نريد أن نستغل تلك الطاقة التي يمنحنا إياها ملعب ويمبلي، إنها ميزة ساعدتنا ضد ألمانيا، وهذه فرصة سانحة لنا لمواصلة التقدم".

ويواجه المنتخب الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الدنماركي، في مباراة التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ونجح كين في كسر صيامه التهديفي في اليورو ضد ألمانيا بتسجيل هدف، قبل أن يسجل ثنائية في الفوز 4-0 على أوكرانيا في ربع النهائي.

وسيواجه الفائز من مباراة الليلة المنتخب الإيطالي، أول المتأهلين غلى نهائي "يورو 2020"، بفوزه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.