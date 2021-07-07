موسيماني يمتدح جمهور الأهلي: 70 مليون لا أستطيع الخروج بسببهم

قال المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، إن نظرة المصريين لكرة القدم مختلفة تماما عما عهده في جنوب أفريقيا، مضيفا أن وجود 70 مليون مشجع للفريق يعني أنهم أكبر من تعداد سكان بلده بالكامل.

وأضاف مدرب الأهلي في تصريحات لاتحاد صحفي كرة القدم في جنوب أفريقيا: "أنا لا أستطيع الذهاب إلى المتجر من أجل التسوق، لقد توجهت إلى هناك مرة واحدة خلال 3 أشهر وكنت مصحوبا بـ3 حراس شخصيين، لأن الناس تنظر إلى كرة القدم بشكل مختلف في مصر".

وتابع موسيمانى: "تصور أن يكون لديك جمهور يتجاوز تعداد سكان جنوب أفريقيا، 70 مليون! لا يوجد فرصة للتحرك، الأمر جنوني هنا، لا يوجد حياة بعيدا عن كرة القدم".

وعن منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا العام "كايزر تشيفز"، قال: "سأواجه الفريق الذي شجعته صغيرا، لكن الأمر يتعلق الآن بي وبعائلتي وبفريقي الأهلي، هذا ما يهم الآن، الأهلي يريد تلك النجمة العاشرة، هذا ما أعمل لتحقيقه".

واعتبر أن

دوري أبطال إفريقيا بطولة مختلفة، تحتاج لخبرات مكثفة والكثير من العوامل مثل كيفية لعب المباريات واختيار اللاعبين والتكتيك المناسب.

وأوضح أن فريق "كايزر تشيفز" يلعب الكرات الثابتة بشكل جيد ويستطيع لعب المباريات الخارجية، وتمتاز أجسام لاعبيه بالضخامة ويستطيعون اللعب بالرأس وهذا أمر يجب أن يوضع في الحسبان.

تقام مباراة النهائي في 17 من الشهر الجاري، بمدينة الدار البيضاء المغربية، دون جمهور، وذلك بحسب طلب السلطات المغربية، التي رفضت حضور الجماهير في مباراة قبل النهائي بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أيضا.