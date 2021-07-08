بيكيه: ليس من العدل أن تحدد قطعة نقدية مصيرك في "يورو 2020"

حجزت إيطاليا، يوم أمس الأول، مكانا لها في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بفوزها على إسبانيا بركلات الترجيح، في نصف النهائي، على ملعب ويمبلي.

ورغم مرور يومين على الخروج، يعتقد مدافع برشلونة وإسبانيا، جيرارد بيكيه، أن إيطاليا كانت تتفوق على "لاروخا" عندما بدؤوا ركلات الترجيح، وفازوا بـ"قطع النقود المعدنية".

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

وكتب المدافع الإسباني على "تويتر": "ليس من قبيل المصادفة أنه في 4 مباريات خلال كأس الأمم الأوروبية 2020 وكوبا أمريكا فازت الفرق التي بدأت ركلات الترجيح".

ويوضح: "تشير الإحصائيات إلى أن من يبدأ، يكون لديه المزيد من الخيارات، وفي بطولة مثل هذه، لا يبدو من العدل بالنسبة لي أن رمي قطعة نقود يجعلك تبدأ".

ركلات الترجيح انتهت لصالح الطليان بنتيجة 4-2 على إسبانيا.