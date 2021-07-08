باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع سيرخيو راموس رسميا

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع الإسباني سيرخيو راموس، حتى عام 2023.

ونشر النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت مقطع فيديو ترحيبي بقائد ريال مدريد السابق وباللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وارتبط اسم راموس بنادي باريس سان جيرمان منذ قرابة العام، وخصوصا بعد أن ساءت العلاقة مع رئيس ناديه السابق، فلورنتينو بيريز.