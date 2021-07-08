الاتحاد الروسي لكرة القدم ينهي تعاقده مع المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف

أنهى الاتحاد الروسي لكرة القدم تعاقده مع ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بعد 5 سنوات من تواجده في منصب المدير الفني لمنتخب روسيا.

وجاء القرار بعد فشل المنتخب الروسي في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وبحسب بيان الاتحاد الروسي لكرة القدم، قرر الاتحاد إنهاء العقد مع المدرب وطاقمه الفني.

وأضاف البيان، سنبدأ العمل على إيجاد مرشحين لتولي تدريب المنتخب الروسي.

لم يتمكن المنتخب الروسي من الوصول إلى أدوار خروج المغلوب، حيث حل في المركز الأخير في المجموعة الثانية. وهزم الفريق المنتخب الفنلندي (1: 0)، وخسر أمام بلجيكا (0: 3) والدنمارك ( 1: 4).