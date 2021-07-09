رئيس اليويفا يستبعد إقامة كأس الأمم الأوروبية عبر القارة مرة أخرى

استبعد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، فكرة إقامة بطولة كأس الأم الأوروبية في عدة مدن عبر القارة مرة أخرى.

وأوضح تشيفرين قائلا: "لو طلبتم مشورتي فإنني لن أساند إقامة البطولة بهذا الشكل مرة أخرى، أعتقد أن التحديات كانت هائلة، لا أعتقد أنه من الصواب أن تسافر بعض المنتخبات مسافة تزيد على عشرة آلاف كيلومتر بينما تسافر منتخبات أخرى لمسافة ألف كيلومتر فقط على سبيل المثال".

ونقلت "رويترز" عن تشيفرين قوله، اليوم الجمعة، إنه لن يساند إقامة بطولة أوروبا عبر القارة مرة أخرى نظرا للمتاعب التي تكبدتها المنتخبات والجماهير الزائرة في السفر آلاف الكيلومترات بين المدن المضيفة لحضور المباريات.

وتابع: "إنه أمر يفتقر إلى العدالة بالنسبة للجماهير، بعض الجماهير يتعين عليها السفر إلى روما وبعدها بيومين يجب أن تكون في باكو في رحلة طيران تستغرق أربع ساعات ونصف، لقد كانت فكرة مثيرة لكن واجهنا صعوبات كبيرة في تنفيذها. أعتقد أننا لن نفعلها ثانية".

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية تقام في 11 مدينة عبر القارة واستضافت لندن مباراتي قبل النهائي وكذلك ستستضيف المباراة النهائية يوم الأحد بين إنجلترا وإيطاليا، ورغم ذلك اضطرت بعض المنتخبات والجماهير للسفر إلى أماكن بعيدة في القارة مثل باكو في أذربيجان وهو ما شكل عبئا لوجستيا كبيرا.

ومن المنتظر أن تستضيف ألمانيا بطولة أوروبا 2024 وستقام المباريات في عشر مدن. وكانت آخر مرة استضافت فيها ألمانيا بطولة كبرى في 2006 حين نظمت كأس العالم.