استبعاد البطلة أنس جابر من حمل علم تونس في افتتاح أولمبياد طوكيو

أعلنت رئيسة الاتحاد التونسي للتنس، سلمى المولهي، اليوم الجمعة، أن اللجنة الأولمبية المحلية استبعدت بطلة التنس، أنس جابر، من حمل علم بلادها في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن المولهي قولها: "لقد اتصلت بالسكرتير العام للجنة الأولمبية التونسية، وعلمت أن الرياضية التي ستحمل علم تونس في الافتتاح لن تكون أنس جابر، وقد صُدمت بالخبر".

وأعربت المولهي عن "استيائها العميق من حرمان بطلة عالمية، رفعت راية تونس في كل أنحاء العالم، وآخرها في بريطانيا بعد الإنجاز التاريخي في بطولة ويمبلدون".

واستنكرت المولهي قرار استبعاد جابر قائلة: "نحن لا نعرف المعايير التي تم الاعتماد عليها، لاختيار من سيرفع علم تونس في افتتاح الأولمبياد، أنا عضوة في اللجنة الأولمبية التونسية، ولم يتم إشراكنا في اختيار من سيرفع العلم".

ومن المنتظر الإعلان، اليوم الجمعة، عن الرياضي الذي سيرفع علم تونس في حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية طوكيو المقرر إقامته يوم الجمعة 23 يوليو/تموز 2021، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليابان.

يذكر أن اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا كانت قد تأهلت، يوم الإثنين الماضي، إلى دور الربع النهائي من بطولة "ويمبلدون" للتنس.

وتغلبت أنس جابر، على البولندية إيجا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميًا، بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعة و41 دقيقة من اللعب.

وقلبت التونسية أنس جابر تأخرها أمام البولندية بمجموعة، في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إلى فوز بواقع 5-7، و6-1، و6-1، لتبلغ الدور ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي.