وفاة لاعب منتخب إنجلترا السابق بول مارينر بعد صراع مع المرض

أعلن المنتخب الإنجليزي، اليوم السبت، عن وفاة المهاجم الانجليزي الدولي السابق، بول مارينر، عن عمر 68 عاما، بعد صراع قصير مع سرطان المخ، وفقا لما صرحت به عائلته.

بدأ مارينر مسيرته الكروية في صفوف "بليموث أرغايل" قبل الانتقال إلى "إبسويتش تاون" الذي أحرز معه 135 هدفا في 339 مباراة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وعبّر المنتخب الإنجليزي عن حزنه لفقدان أحد لاعبيه المميزين، حيث لعب مارينر ضمن تشكيلة المدرب بوبي روبسون الفائزة بكأس الاتحاد الانجليزي في موسم (1977- 1978) كما توج مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي في موسم (1980-1981) ، كما لعب أيضا لعدة فرق منها أرسنال وبورتسموث قبل الاعتزال في 1993.

كما كان الراحل مدربا لفريقي "بليموث" و"تورونتو إف.سي".

We are devastated to hear the news of the passing of Town legend Paul Mariner at the age of 68.



The thoughts of everyone at #itfc are with Paul’s family and friends at this sad time.



Thank you, Paul. 💙 pic.twitter.com/NpfEuDsWTa — Ipswich Town FC (@IpswichTown) July 10, 2021

وقال المنتخب الانجليزي: "شعرنا بالحزن بعد أن علمنا برحيل بول مارينر الذي لعب لمنتخب انجلترا 35 مرة...".

وأضاف المنتخب: "مثل مارينر منتخب انجلترا ما بين (1977 و1985) وأحرز له 13 هدفا. تعازينا لأسرته وأصدقائه والأندية التي سبق له اللعب معها".

وشارك مارينر مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم 1982.

Absolutely heartbreaking! An absolute legend of a footballer and an incredibly nice man. Rest in peace @Paul_Mariner you were one of the best. All thoughts are with his family and friends. #ipswichtown pic.twitter.com/5BH6vzRbLM — Mike Dove (@33Dovey) July 10, 2021

وقال بيان أسرة مارينر: "عاش بول حياة حافلة وحالفه الحظ باللعب في صفوف أندية رائعة لكرة القدم إلى جانب منتخب بلاده وكان هذا يمثل كل شيء بالنسبة له".

A message from the Mariner family. pic.twitter.com/MjVK1xXtuG — Paul Mariner (@Paul_Mariner) July 10, 2021

وأضاف البيان: "كل من عرف بول يعرف جيدا حسه الفكاهي وحبه للحياة والعمل. سيفتقده كل المحيطين به والمقربين منه".