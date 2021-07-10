"يويفا" يعاقب إنجلترا قبل نهائي يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، أنه عاقب الاتحاد الإنجليزي للعبة بغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو (36 ألف دولار).

وأضاف "يويفا"، أن

"سبب الغرامة هو سوء سلوك الجمهور الإنجليزي".

وأوضح أن "الجمهور الإنجليزي وجه أشعة الليزر باتجاه حارس مرمى الدانمارك كاسبر شمايكل خلال لحظة حاسمة في المباراة بين منتخبي البلدين في الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020 الأسبوع الماضي".

كما قام جمهور إنجلترا بإطلاق صيحات الاستهجان وإشعال الألعاب النارية، خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراة الدانمارك في قبل النهائي ومباراة ألمانيا في دور الـ 16، وفقا لـ"رويترز".

وكانت لقطات تلفزيونية قد أظهرت قيام مشجع لإنجلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو شمايكل بينما تقدم قائد إنجلترا هاري كين لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح بلاده التقدم والفوز 2-1 في استاد ويمبلي الأربعاء الماضي.

وتسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966 عندما تواجه إيطاليا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن غدا الأحد.