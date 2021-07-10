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    المنتخب الإنجليزي يورو 2020

    صدام حائط إيطاليا الدفاعي وشباب إنجلترا... من سيخطف جوهرة "يورو 2020"

    © AP Photo / Justin Tallis
    رياضة
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    ينتظر كافة عشاق كرة القدم نهائي ثاني أهم بطولات كرة القدم في العالم بعد كأس العالم، والذي سيواجه فيه منتخب إنجلترا المدجج بشبانه خبرة إيطاليا وحائط دفاعها الناري.

    موعد نهائي يورو 2020

    يعلب منتخبا إيطاليا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا "يورو 2020" غدا الأحد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

    المنتخب الإنجليزي يورو 2020
    © REUTERS / Andy Rain
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    ستقام المواجهة النارية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، أي أن المنتخب الإنجليزي سيكون مدعوما بلعبه على أرضه ووسط جمهوره.

    مواجهات إيطاليا وإنجلترا

    تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يتأهل فيها الإنجليز إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، فيما يمتلك الطليان خبرة في تلك البطولة، حيث تلك هي المرة الرابعة التي يخوضون فيها النهائي، ويسعون لحصد ثاني ألقابهم بعد غياب 53 عاما كاملا، حيث فازوا بلقبهم الوحيد عام 1968.

    ويسعى الإنجليز لأن يستفيدوا من اللعب على أرضهم، ولكن عليهم أن يدركوا أن 3 منتخبات فقط هي من فازت باللقب على أرضها، وهي إسبانيا عام 1964، وإيطاليا عام 1968، وفرنسا عام 1984.

    وخسر منتخب فرنسا البطولة في النهائي على أرضه عام 2016، وخسرها البرتغاليون أيضا في 2004.

    ويمتلك منتخب الأسود الثلاثة، تاريخا سيئا في الفوز على الأزوري، حيث التقى منتخبا إيطاليا وإنجلترا في 27 مباراة فيما سبق، حقق فيها منتخب إنجلترا الفوز في 8 مباريات، وتمكن منتخب إيطاليا من الفوز في 11 مباراة، وتعادل الفريقين في 8 لقاءات.

    ولكن يتفوق الإنجليز في الأهداف المسجلة، حيث سجلوا 33 هدفا في مرمى الطليان، فيما سجل الآزوري 31 هدفا.

    أما آخر مواجهات الفريقين فكانت في مايو/أيار 2018، وكان لقاء وديا بملعب ويمبلي وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

    أما آخر مباراة رسمية جمعت بينهما، فكانت في كأس العالم 2014، وفاز فيها المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف وحيد.

    وآخر مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في بطولات اليورو، كانت في نسخة عام 2012 في الدور ربع النهائي، والتي تفوق فيها الآزوري بركلات الترجيح.

    النمل الطائر
    © CC0
    ملايين الحشرات تتجه إلى ويمبلي للمشاركة في نهائي يورو 2020

    الطريق إلى النهائي

    كان طريق الطليان والإنجليز متوازنا بصورة كبيرة، للوصول إلى نهائي يورو 2020.

    ففي دور المجموعات تمكن منتخب إيطاليا من تصدر المجموعة الأولى، التي كان يلعب فيها مع منتخبات ويلز وسويسرا وتركيا، فيما تصدر منتخب إنجلترا المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كرواتيا والتشيك وأسكتلندا.

    وفي دور الـ16، تغلب منتخب إيطاليا على النمسا بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما تخطى الإنجليز عقبة الألمان بثنائية نظيفة.

    وفي دور الـ8، فاز الآزوري على بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما فاز "الأسود الثلاثة" برباعية نظيفة على أوكرانيا.

    أما في نصف النهائي، فتخطت إيطاليا عقبة إسبانيا بصعوبة كبيرة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بينما تخطت إنجلترا عقبة الدنمارك في الوقت الإضافي وفازت بهدفين مقابل هدف وحيد، بفضل هدف هاري كين القاتل.

    الشباب أمام الخبرة

    وتعد مواجهة منتخبي إيطاليا وإنجلترا بمثابة مواجهة بين الشباب الذي يتمتع به الإنجليز في تشكيلتهم الجديدة المحدثة، والخبرة الإيطالية خاصة حائط صد دفاعها الناري.

    منتخب إيطاليا - يورو 2020
    © REUTERS / ANDREW MEDICHINI
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    وأكد صخرة دفاع إيطاليا ليوناردو بونوتشي، بأن منتخب إنجلترا أفضل جاهزية، بسبب تشكيلته الشابة.

    وقال بونوتشي: "لكننا لا نخاف من اللعب في ويمبلي، لأن ما سيحدث خلال مباراتنا مع إنجلترا، هو أفضل استعراض للكرة الأوروبية والعالمية، من قبل إنجلترا، وإيطاليا، والطاقم التحكيمي".

    ووصف المواجهة بأنها بين "عجزة" دفاع إيطاليا، و"شباب" إنجلترا، مشيرا إلى سرعة مهاجمي وأجنحة منتخب "الأسود الثلاثة".

    وعن أداء هاري كين، قال بونوتشي: "سنكتشف أداءه في المباراة المقبلة. في المباريات الثلاث الأخيرة كنا محظوظين بمواجهة أفضل المهاجمين في العالم مثل البلجيكي روميلو لوكاكو، والإسباني ألفارو موراتا. إنه حافز إضافي لنا".

    وتابع بقوله "لا توجد أعذار لدينا، لا نشعر بالتعب، سنكون جاهزين لخوض المعركة".

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