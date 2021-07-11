الأرجنتين تتوج ببطولة كوبا أمريكا بعد فوزها على البرازيل بهدف دون مقابل

فاز نجم كرة القدم ليونيل ميسي بأول لقب له مع منتخب بلاده، بعدما تقدم منتخب الأرجنتين على مضيفه البرازيل بهدف دون مقابل في نهائي كوبا أمريكا.

وأنهى الانتصار الذي تحقق على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، انتظار الأرجنتين الذي دام 28 عامًا للحصول على لقب كبير، كما أنهى سجل البرازيل الذي لم يهزم على أرضه والذي امتد لأكثر من 6 سنوات.

وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون بعد أن فشل الظهير الأيسر رينان لودي في إبعاد تمريرة طويلة.

ويعد فوز الأرجنتين انتصارا خاصا لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي حصل على لقبه الأول على الإطلاق بقميص المنتخب بعد أكثر من عقد من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية.