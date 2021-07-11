ميسي ينفجر باكيا ويواسي نيمار بعد نهائي الكوبا...فيديو

وسجّل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، هدف اللقاء الوحيد، لتظفر بلاده بلقبها الـ 15 تاريخيا في بطولة كوبا أمريكا، وتنهي 28 عاما متتاليا من دون تتويجها بأي لقب كبير.
ويُعد هذا اللقب هو الأول في مسيرة ميسي الدولية مع منتخب الأرجنتين، لينهي المهاجم صاحب الـ 34 عاما عقدة لازمته في 4 نهائيات برفقة منتخب بلاده.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi 🔟🇦🇷🤩
🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BacbLCghFU
ولم تمنع فرحة الفوز بالبطولة ميسي، من مواساة زميله السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار، وأخذ الثنائي في الحديث سويا في مشهد أوضح حجم العلاقة القوية بين اللاعبين.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
¡LO LINDO DEL FÚTBOL! Emotivo abrazo entre Messi 🇦🇷 y Neymar 🇧🇷 ¡ÍDOLOS!
🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/ecknhlv2VI
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