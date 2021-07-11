ميسي ينفجر باكيا ويواسي نيمار بعد نهائي الكوبا...فيديو

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي في نوبة بكاء عقب إطلاق حكم نهائي "كوبا أمريكا" صافرة النهاية، معلنا تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب على حساب منتخب البرازيل.

وسجّل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، هدف اللقاء الوحيد، لتظفر بلاده بلقبها الـ 15 تاريخيا في بطولة كوبا أمريكا، وتنهي 28 عاما متتاليا من دون تتويجها بأي لقب كبير.

ويُعد هذا اللقب هو الأول في مسيرة ميسي الدولية مع منتخب الأرجنتين، لينهي المهاجم صاحب الـ 34 عاما عقدة لازمته في 4 نهائيات برفقة منتخب بلاده.

#CopaAmérica 🏆



¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi 🔟🇦🇷🤩



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BacbLCghFU — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

ولم تمنع فرحة الفوز بالبطولة ميسي، من مواساة زميله السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار، وأخذ الثنائي في الحديث سويا في مشهد أوضح حجم العلاقة القوية بين اللاعبين.