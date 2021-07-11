7 أرقام قياسية حطمت في كأس أمم أوروبا 2020...قبل النهائي

يحتضن ملعب ويمبلي، اليوم الأحد 11 يوليو/تموز، المباراة النهائية من بطولة "أمم أوروبا 2020"، التي تجمع المنتخبين الإنجليزي والإيطالي.

وبعد مضي شهر كامل من عمر البطولة لتصل ليومها الختامي، شهدت تسجيل 7 أرقام قياسية، وهي:

1- أكبر عدد أهداف مسجلة

شهدت البطولة تسجيل 140 هدفا مع تبقي المباراة النهائية التي قد تشهد تسجيل المزيد، وهو رقم تجاوز أهداف النسخة السابقة في فرنسا 2016، والتي سُجّل خلالها 109 أهداف فقط.

ووصل مُعدّل التهديف في 2020 الى (2.8 هدفاً في المباراة) وهو المُعدّل الأعلى في تاريخ المسابقة.

Chiesa, Morata or Damsgaard? 🤷‍♂️

2️⃣ fine finishes & a thumping free-kick, but which semi-final goal is your favourite?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 8, 2021

2- أكبر عدد ركلات جزاء محتسبة ومهدرة

شهدت البطولة احتساب 17 ركلة، أكثر بركلة واحدة فقط من تلك المحتسبة في نسخة فرنسا 2016.

أهدرت منها 8 ركلات، وهو المعدل الأعلى في تاريخ المسابقة، بواقع 6 ركلات أوقفت من حرّاس المرمى واثنتين ابتعدتا عن إطار القائمين والعارضة.

3- أسرع أهداف في تاريخ المسابقة

لم يتم تحطيم هدف الروسي دميتري كيريشينكو عام 2004 ضد اليونان الذي سجل كأسرع هدف على الإطلاق في تاريخ المسابقة بتسجيله بعد دقيقة وسبع ثوان، إلا أن هدفين انضما لقائمة الأسرع بعد هدف الروسي، وهما هدف إيميل فورسبرغ، الذي زار شباك بولندا بعد دقيقة و22 ثانية من الانطلاقة، وذهب المركز الثالث إلى الدنماركي يوسف بولسن، في الدقيقة الأولى و39 ثانية من بداية المباراة أمام بلجيكا.

4- أكبر عدد أهداف في يوم واحد

حيث شهد يوم واحد تسجيل 14 هدفا في مباراتين فقط، بمعدل 7 أهداف في المباراة.

وشهدت مباراة فرنسا وسويسرا تسجيل 6 أهداف مناصفة بين الفريقين عندما تعادلا (3-3)، وفازت إسبانيا 5-3 على كرواتيا.

🏁 ¡¡FINAAAAL!! ¡¡FINAL EN DINAMARCAAAA!!



☺️ ¡¡ESTAMOS CLASIFICADOS!! ¡¡Parecía que no iba a llegar nunca el pitido final!!



🤝 Enhorabuena también a Croacia (@HNS_CFF) por el PARTIDAZO que ha jugado. ¡HA SIDO UN ESPECTÁCULO!#CRO 🆚 #ESP | 3-5 | 121’ #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/qh1u3HJ0gU — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 28, 2021

5- أكبر عدد أهداف عكسية في نسخة واحدة

حيث سجل 11هدفاً في جميع الأدوار منذ المباراة الافتتاحية التي سجل فيها التركي ميريح ديميريل هدفا لصالح إيطاليا، إلى نصف النهائي الذي شهد تسجيل الدنماركي سيمون كايير هدفاً على مرماه أمام إنجلترا.

6- أقل عدد أهداف مسجّلة من ركلات حرّة

حيث سجل هدف واحد فقط عندما هز الدنماركي ميكيل دامسغارد شباك إنجلترا.

7- أبعد هدف في تاريخ البطولة

سجل التشيكي باتريك شيك، هدفاً هو الأبعد في تاريخ كأس أمم أوروبا من مسافة 45 مترًا و44 سم أمام اسكتلندا.