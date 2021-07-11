مدرب إنجلترا يوجه طلبا إلى جماهير بلاده قبل موقعة ويمبلي الكبيرة

وجّه مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، طلبا إلى جماهير الأسود الثلاثة، قبل موقعة ويمبلي الكبيرة في نهائي "يورو 2020" أمام منتخب إيطاليا، مساء اليوم الأحد 11 يوليو/تموز.

وقال ساوثغيت إنه يتعين على جمهور بلاده احترام النشيد الوطني لإيطاليا، عند عزفه قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في استاد ويمبلي اللندني في وقت لاحق من اليوم الأحد، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وأطلق بعض المشجعين الإنجليز صيحات الاستهجان، خلال عزف النشيد الوطني للدنمارك، قبل مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي، الأسبوع الماضي.

كما أطلقت الجماهير الإنجليزية صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لألمانيا، قبل مواجهتها مع إنجلترا في دور 16 في ويمبلي أيضا.

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد قيام مشجع إنجليزي بتوجيه أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال المباراة.

وقال ساوثغيت للصحفيين، أمس السبت: "من المهم أن يحترم جمهورنا الفرق المنافسة".

وتابع بقوله: "نحن ندرك من خلال اللعب في الخارج أن إطلاق صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لبلادنا، ربما يشكل حافزا أكبر بالنسبة لنا. لذا فإنني لا أعتقد أن هذا سيفيد المنتخب".

واستمر بقوله: "أعتقد أن بوسعنا استفزاز المنتخب الإيطالي، خلال المباراة من خلال إطلاق صيحات الاستهجان، لكن الأمر يختلف مع النشيد الوطني. أعتقد أنه يتعين علينا احترام النشيد الوطني".

ووجه كذلك غاري لينيكر اللاعب الإنجليزي الدولي السابق، نداء مماثلا للجمهور في الأسبوع الماضي.

وقال لينيكر: "إذا حالفكم الحظ في الحصول على تذكرة للمباراة النهائية فأرجوكم. أرجوكم لا تطلقوا صيحات الاستهجان عند عزف السلام الوطني لإيطاليا".

وأردف قائلا: "لأن السلام الوطني أولا هو رمز يتعين الإنصات إليه، وثانيا فهذا سلوك وقح وعديم الاحترام ولا ينم عن رقي."

وتسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966، عندما تواجه ضيفتها إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية اليوم.