ماكغريغور يكسر ساقه في نزال بورييه ونورمحمدوف يعلق "الخير دائما يهزم الشر"...فيديو

خسر الإيرلندي كونور ماكغريغور، نزاله الذي جمعه بالأمريكي، داستن بوارييه، اليوم الأحد، في لاس فيغاس ضمن دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة.

وتعرض الإيرلندي لالتواء حاد في قدمه اليسرى، وهو ما تسبب له في كسر على مستوى الساق.

وأنهى الحكم النزال بعدها معلنا عن فوز بوارييه بالضربة الفنية القاضية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

وصرح رئيس الرابطة، دانا وايت، بأنه يشعر بخيبة أمل من الطريقة التي انتهت بها المعركة الرئيسية في عرضه، متمنيا الشفاء العاجل للإيرلندي.

من جهته علق بطل الفنون القتالية السابق، الروسي حبيب نورمحمدوف، على انتصار بورييه، بمنشور على "تويتر"، قائلا: "الخير دائمًا ينتصر على الشر. أنا سعيد جدا لبورييه. داستن ، أتمنى أن تحصل على حزام البطولة في نهاية العام".

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021

وكان ماكغريغور تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير/كانون الثاني الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".