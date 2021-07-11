صحيفة: "يويفا" يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في "اليورو" إلى 32 فريقا

قالت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا إلى 32 فريقا اعتبارا من نسخة 2028".

وقالت " صحيفة SPORTSTSR "، في تقرير لها، إن "يويفا بدأ في تحليل جدوى مشاركة 32 دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددهم 55، في بطولة يورو اعتبارًا من عام 2028".

وأوضحت أن "الأمر سيكون له تأثير غير مباشر على التأهل إذا قرر يويفا إضافة ثمانية فرق"، مضيفة أنه "حتى مع وصول 24 فريقا الآن إلى المباريات النهائية، فإن هناك مباريات غير متوازنة وتفتقر إلى جاذبية فرق النخبة التي سيكون تأهلها شبه مؤكد وأقل جاذبية من الناحية التجارية والجماهير".

وأشارت الوكالة، إلى أنه لا يوجد جدول زمني واضح لتحديد موعد اتخاذ "يويفا" قرار توسيع البطولة الأوروبية.

وانطلقت بطولة "يورو 2020" في الحادي عشر من شهر يونيو/ حزيران عام 2021 بسبب جائحة "كورونا" بمشاركة 24 فريقا وفي 11 دولة مختلفة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر في عام 2016، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في "اليورو" من 16 إلى 24 فريقا.