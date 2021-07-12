الأهلي المصري يرد على إمكانية التفاوض مع سفيان رحيمي خلال تواجده في المغرب

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، لأول مرة، على إمكانية فتح باب المفاوضات لضم لاعب "الرجاء" المغربي سفيان رحيمي، خلال تواجد بعثة الفريق في المغرب، استعدادا لمواجهة كايزر تشفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، "مستحيل أن يكون لديّ نهائي أفريقيا بمكانته وأهميته وأتحدث عن أي أمر آخر خارج هذا الموضوع، الأمر سابق لأوانه".

وأضاف: "أي شيء خاص بالموسم الجديد سيكون فيما بعد النهائي، من الممكن أن يكون هناك تحضيرات واستعدادات، ولكن الأيام المقبلة المتبقية قبل مباراة النهائي لا تركيز فيها سوى على المواجهة المرتقبة".

ويمتلك سفيان رحيمي مسيرة متميزة مع الرجاء المغربي خلال السنوات الطويلة الماضية، إذ لعب مع الفريق في 131 لقاء وتمكن من تسجيل 40 هدفا.

وعن انضمام لاعبي الأهلي إلى أولمبياد طوكيو، أشار إلى أنه "تحدث مع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي كثيرا، وكمساندة للمنتخب وافق الأهلي على سفر الثنائي أحمد رمضان بيكهام، وناصر ماهر مع البعثة من البداية".

وأضاف: "الرباعي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد الشناوي وصلاح محسن سيسافرون من المغرب، وأعتقد أنهم سيكونون في طائرة خاصة، وهذه مسؤولية المنتخب الأولمبي وتجهيزاته".