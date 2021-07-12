تسجيل
13:33 GMT12 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا يورو 2020 في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021

    مشاهدات نهائي "يورو 2020" بلغت مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما

    © AP Photo / Michael Regan
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049545247_0:0:3560:2002_1200x675_80_0_0_04456f21a674bdddda71a99e95b778a7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202107121049550759-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-2020-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B0-24-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7/

    كشفت تقارير إنجليزية عن أن ما يزيد على 30 مليون شخص في بريطانيا شاهدوا خسارة منتخب إنجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي "يورو 2020"، مساء الأحد، وهو يعتبر أكبر جمهور لحدث تلفزيوني منذ جنازة الأميرة ديانا في عام 1997.

    وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن 30.95 مليون شخص شاهدوا اللحظات الأخيرة للمباراة عند تسديد الركلات الترجيحية، فيما بلغ متوسط المشاهدين 29.85 مليون مشاهد ​​خلال وقت المباراة.

    إيطاليا تفوز بنهائي أمم أوروبا على إنجلترا
    © REUTERS / PAUL ELLIS
    4 حقائق تاريخية من نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا

    ورغم الخسارة، حظي المنتخب الإنجليزي بإشادة واسعة، لما وصف بأنه "توحيد" للبلاد في ظل جائحة أودت بحياة 130 ألف شخص، وهي أكبر خسارة بشرية في أوروبا الغربية خلال الجائحة.

    وسمحت العديد من المدارس للطلبة بالقدوم متأخرا، اليوم الاثنين، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالمباراة التي انتهت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت "رويترز".

    تعد هذه ثالث أكثر الأحداث التلفزيونية متابعة في تاريخ بريطانيا، بعد فوز منتخب إنجلترا بنهائي كأس العالم عام 1966، والذي تابعه 32.3 مليون مشاهد، ثم جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 والتي تابعها 32.1 مليون مشاهد، وفقا لصحيفة "ذا صن".

    • كابتن المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني
      كابتن المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني حاملا كأس بطولة "يورو 2020" بعد وصوله إلى روما، إيطاليا 12 يوليو 2021
      © REUTERS / ALBERTO LINGRIA
    • مشجعون إيطاليون يتناولون البيتزا
      مشجعون إيطاليون يتناولون البيتزا
      © AFP 2021 / ANDREAS SOLARO
    • المنتخب الإيطالي في يورو 2020
      المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      Andy Rain
    • الإيطالي دومينيكو بيراردي والإنجليزي هاري ماغواير
      الإيطالي دومينيكو بيراردي والإنجليزي هاري ماغواير خلال المباراة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      © AP Photo / Laurence Griffiths
    • مشجعو المنتخب الإيطالي في ميلانو
      مشجعو المنتخب الإيطالي في ميلانو بعد فوز المنتخب بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      © AP Photo / Luca Bruno
    • أليساندرو فلورينزي بعد فوز المنتخب الإيطالي
      أليساندرو فلورينزي بعد فوز المنتخب الإيطالي بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" يصل روما، إيطاليا 11 يوليو 2021
      © REUTERS / Pool / Facundo Arrizabalaga
    • بطولة نهائي أوروبا لكرة القدم يورو 2020
      بطولة نهائي أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"
      © REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
    • مشجعو المنتخب الإيطالي في ملعب ويمبلي، لندن
      مشجعو المنتخب الإيطالي بعد فوز المنتخب بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      © AP Photo / Andy Rain
    • حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما
      حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما خلال المباراة الأخيرة ضد المنتخب الإنجليزي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      © AP Photo / John Sibley
    • حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما
      حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما يمسك بالكرة الأخيرة من سلسلة ركلات الجزاء في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      © AP Photo / John Sibley
    • مشجعو المنتخب الإيطالي في روما
      مشجعو المنتخب الإيطالي في روما بعد فوز المنتخب بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 12 يوليو 2021
      © AP Photo / Alessandra Tarantino
    • المنتخب الإيطالي في يورو 2020
      المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      © AP Photo / Andy Rain
    • مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتز مانتشيني
      المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
      © AP Photo / Carl Recine
    1 / 13
    © REUTERS / ALBERTO LINGRIA
    كابتن المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني حاملا كأس بطولة "يورو 2020" بعد وصوله إلى روما، إيطاليا 12 يوليو 2021

    ومع ذلك، شهدت المباراة النهائية أحداث عنف خارج الملعب، وإساءات عنصرية تعرض لها لاعبو إنجلترا الذين أضاعوا ركلات الترجيح.

    بُثت المباراة النهائية عبر القناتين "بي بي سي" و"آي تي في" المملوكتين لدافعي الضرائب.

    قال موقع "ديدلاين" إن جمهور المباراة كان أكبر من الملايين الذين تجمعوا لمشاهدة حفل افتتاح أولمبياد لندن عام 2012، أو تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون التي طلب فيها من البريطانيين البقاء في منازلهم خلال بداية الوباء.

    انظر أيضا:

    الصورة الأشهر من نهائي "يورو 2020"..."لاتضع الأناناس على البيتزا"...ما قصتها
    الأمير وليام يطالب بمحاسبة المتورطين في العنصرية بعد ختام "يورو 2020"... "لقد سئمت"
    الصحة العالمية: غياب الوعي لدى المشجعين بخطورة "كوفيد-19" في "يورو 2020" أمر "مفجع"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المنتخب الإيطالي يصل روما
    "إنه عائد إلى روما"... إيطاليا بطل "يورو 2020"
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    إنفوجراف.. من هي جيهان السادات
    جيهان السادات.. وداعا قرينة الزعيم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك