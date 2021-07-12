مشاهدات نهائي "يورو 2020" بلغت مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما

كشفت تقارير إنجليزية عن أن ما يزيد على 30 مليون شخص في بريطانيا شاهدوا خسارة منتخب إنجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي "يورو 2020"، مساء الأحد، وهو يعتبر أكبر جمهور لحدث تلفزيوني منذ جنازة الأميرة ديانا في عام 1997.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن 30.95 مليون شخص شاهدوا اللحظات الأخيرة للمباراة عند تسديد الركلات الترجيحية، فيما بلغ متوسط المشاهدين 29.85 مليون مشاهد ​​خلال وقت المباراة.

ورغم الخسارة، حظي المنتخب الإنجليزي بإشادة واسعة، لما وصف بأنه "توحيد" للبلاد في ظل جائحة أودت بحياة 130 ألف شخص، وهي أكبر خسارة بشرية في أوروبا الغربية خلال الجائحة.

وسمحت العديد من المدارس للطلبة بالقدوم متأخرا، اليوم الاثنين، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالمباراة التي انتهت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت "رويترز".

تعد هذه ثالث أكثر الأحداث التلفزيونية متابعة في تاريخ بريطانيا، بعد فوز منتخب إنجلترا بنهائي كأس العالم عام 1966، والذي تابعه 32.3 مليون مشاهد، ثم جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 والتي تابعها 32.1 مليون مشاهد، وفقا لصحيفة "ذا صن".

كابتن المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني حاملا كأس بطولة "يورو 2020" بعد وصوله إلى روما، إيطاليا 12 يوليو 2021 © REUTERS / ALBERTO LINGRIA

مشجعون إيطاليون يتناولون البيتزا © AFP 2021 / ANDREAS SOLARO

المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 Andy Rain

الإيطالي دومينيكو بيراردي والإنجليزي هاري ماغواير خلال المباراة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 © AP Photo / Laurence Griffiths

مشجعو المنتخب الإيطالي في ميلانو بعد فوز المنتخب بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 © AP Photo / Luca Bruno

أليساندرو فلورينزي بعد فوز المنتخب الإيطالي بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" يصل روما، إيطاليا 11 يوليو 2021 © REUTERS / Pool / Facundo Arrizabalaga

بطولة نهائي أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" © REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS

مشجعو المنتخب الإيطالي بعد فوز المنتخب بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 © AP Photo / Andy Rain

حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما خلال المباراة الأخيرة ضد المنتخب الإنجليزي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 © AP Photo / John Sibley

حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما يمسك بالكرة الأخيرة من سلسلة ركلات الجزاء في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 © AP Photo / John Sibley

مشجعو المنتخب الإيطالي في روما بعد فوز المنتخب بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 12 يوليو 2021 © AP Photo / Alessandra Tarantino

المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 © AP Photo / Andy Rain

المنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021 © AP Photo / Carl Recine 1 / 13 © REUTERS / ALBERTO LINGRIA كابتن المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني حاملا كأس بطولة "يورو 2020" بعد وصوله إلى روما، إيطاليا 12 يوليو 2021

ومع ذلك، شهدت المباراة النهائية أحداث عنف خارج الملعب، وإساءات عنصرية تعرض لها لاعبو إنجلترا الذين أضاعوا ركلات الترجيح.

بُثت المباراة النهائية عبر القناتين "بي بي سي" و"آي تي في" المملوكتين لدافعي الضرائب.

قال موقع "ديدلاين" إن جمهور المباراة كان أكبر من الملايين الذين تجمعوا لمشاهدة حفل افتتاح أولمبياد لندن عام 2012، أو تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون التي طلب فيها من البريطانيين البقاء في منازلهم خلال بداية الوباء.