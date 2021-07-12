الزمالك المصري يعلن موقفه بشأن قرار اتحاد الكرة

وقال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة النادي قرر عدم خوض نصف نهايئي كأس مصر في الموعد المحدد، المقرر له الاثنين 9 أغسطس/آب، إلا بعد إقامة باقي مباريات البطولة بالتزامن مع باقى الفرق، لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، بحسب "بوابة الأهرام".
وأوضح لبيب أن مجلس إدارة النادي، الواسع الشعبية في مصر، أصدر بيانا رسميا أكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين 9 أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.
وأكد لبيب أنه "لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية"، مشددا على ضرورة مساواة جميع الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.
وطالب لبيب أن يكون موعد نهائي كأس مصر معلن في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.
وشدد رئيس لجنة إدارة النادي على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.
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