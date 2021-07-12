الزمالك المصري يعلن موقفه بشأن قرار اتحاد الكرة

وقال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة النادي قرر عدم خوض نصف نهايئي كأس مصر في الموعد المحدد، المقرر له الاثنين 9 أغسطس/آب، إلا بعد إقامة باقي مباريات البطولة بالتزامن مع باقى الفرق، لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، بحسب "بوابة الأهرام".

وأوضح لبيب أن مجلس إدارة النادي، الواسع الشعبية في مصر، أصدر بيانا رسميا أكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين 9 أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأكد لبيب أنه "لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية"، مشددا على ضرورة مساواة جميع الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.

وطالب لبيب أن يكون موعد نهائي كأس مصر معلن في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

وشدد رئيس لجنة إدارة النادي على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.