مدرب سابق: إنجلترا بعد "يورو 2020" مرشحة للفوز في كل بطولة

صرح ستيف مكلارين، مدرب المنتخب الإنجليزي السابق، الذي أقيل من تدريب إنجلترا بعد الفشل في التأهل لبطولة أوروبا 2008، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، "نحن مرشحون الآن للفوز في كل مسابقة".

وقال مكلارين إن غاريث ساوثغيت، المدرب الحالي، منح الأمل للمشجعين في المستقبل بعد الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، مؤكدا أن الفريق سيكون مرشحا للفوز في كل بطولة يظهر فيها.

تشكيلة المدرب ساوثغيت تعلمت الكثير من الدروس من خسارة النهائي، ومن قبلها الهزيمة أمام كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم 2018.

وأضاف: "سنتعلم من البطولتين بالوصول لقبل النهائي والنهائي. هذه لحظات بناء الشخصية وهو الأمر الحاسم في كل شيء".

وتابع: "منحنا غاريث تشكيلة تجعلنا نشعر بالفخر، وتشكيلة وحدت الشعب، وأعطتنا الأمل من أجل المستقبل، وفي المستقبل يوجد أمل".

مشيرا إلى أن المنتخب الإنجليزي سيحاول حصد اللقب في كأس العالم 2022 في قطر.

وانتهت آمال الإنجليز في حصد أول لقب كبير في 55 عاما بشكل محبط بالخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا يوم الأحد الماضي.