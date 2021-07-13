"يويفا" يعلن التشكيلة المثالية لـ"يورو 2020" والمفاجأة غياب 3 لاعبين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية في يورو 2020 الذي انتهى الأحد بتتويج إيطاليا باللقب.

وضمت التشكيلة 5 لاعبين من إيطاليا، و3 من إنجلترا، ولاعب واحد لكل من بلجيكا والدنمارك وإسبانيا.

⚽ UEFA’s team of technical observers has announced the #EURO2020 Team of the Tournament!



5️⃣ Italy players

3️⃣ England players

1️⃣ each from Belgium, Denmark and Spain. — UEFA (@UEFA) July 13, 2021

ونشر يويفا "التشكيلة المثالية"عبر صفحاته ومواقعه الرسمية على الإنترنت كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: سبينازولا، ماغواير، بونوتشي، وولكر.

خط الوسط: بيدري، جورجينيو، هويبيرغ.

خط الهجوم: ستيرلينغ، لوكاكو، كييزا.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020



Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

وكان من المفاجئ غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة بالتساوي مع التشيكي باتريك تشيك، بالإضافة إلى كيليني أحد العناصر المهمة في تتويج إيطاليا.

وانتصرت إيطاليا بفضل ركلات الترجيح على إنكلترا (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.