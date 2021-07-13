"يويفا" يعلن التشكيلة المثالية لـ"يورو 2020" والمفاجأة غياب 3 لاعبين

وضمت التشكيلة 5 لاعبين من إيطاليا، و3 من إنجلترا، ولاعب واحد لكل من بلجيكا والدنمارك وإسبانيا.
⚽ UEFA’s team of technical observers has announced the #EURO2020 Team of the Tournament!— UEFA (@UEFA) July 13, 2021
5️⃣ Italy players
3️⃣ England players
1️⃣ each from Belgium, Denmark and Spain.
ونشر يويفا "التشكيلة المثالية"عبر صفحاته ومواقعه الرسمية على الإنترنت كما يلي:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: سبينازولا، ماغواير، بونوتشي، وولكر.
خط الوسط: بيدري، جورجينيو، هويبيرغ.
خط الهجوم: ستيرلينغ، لوكاكو، كييزا.
👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021
Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj
وكان من المفاجئ غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة بالتساوي مع التشيكي باتريك تشيك، بالإضافة إلى كيليني أحد العناصر المهمة في تتويج إيطاليا.
وانتصرت إيطاليا بفضل ركلات الترجيح على إنكلترا (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.
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