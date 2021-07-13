أنس جابر تبيع مضربها في "ويمبلدون" لدعم بلدها تونس في أزمة تفشي كورونا... فيديو

قامت بطلة التنس التونسية، أنس جابر، أمس الاثنين، بلفتة إنسانية، ألا وهي عرض مضربها الذي استخدمته في بطولة "ويمبلدون" العالية للتنس للبيع في مزاد خيري، من أجل دعم بلدها في جهوده الحالية لمقاومة فيروس "كورونا" المستجد.

وبينت جابر في رسالة مصورة لها شاركتها بحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي أن العائد المادي من بيع المضرب سيخصص لشراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، كما ستقوم اللاعبة بإضافة مبلغ للثمن الذي سيباع به.

وأكدت أنس جابر أن السبب وراء قرارها طرح مضربها للبيع في مزاد خيري هو أنها لا تختلف عن أي تونسي أو تونسية: "كأي تونسي وتونسية ولا تستطيع أن تشاهد بلادها وهي تمر بظروف صعبة".

وتابعت: "كلنا ضد (كوفيد)، مضربي من أجل بلدي تونس، من أجل هدف نبيل".

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وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، يوم الخميس الماضي، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

سجلت تونس، الجمعة الماضي، 189 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس ، في سابقة هي الأولى من نوعها، كما سجلت 8506 حالات إصابة جديدة، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 482 ألف حالة، يأتي ذلك في ظل معاناة تونس من نقص في اللقاحات المضادة للفيروس، حيث لم يحصل على اللقاح سوى 721 ألف شخص من أصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجلوا للحصول على اللقاح، بحسب بيانات وزارة الصحة.

يذكر أن اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا كانت قد تأهلت، يوم الإثنين الماضي، إلى دور الربع النهائي من بطولة "ويمبلدون" للتنس.

وتغلبت أنس جابر، على البولندية إيجا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميا، بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعة و41 دقيقة من اللعب.

وقلبت التونسية أنس جابر تأخرها أمام البولندية بمجموعة، في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إلى فوز بواقع 5-7، و6-1، و6-1، لتبلغ الدور ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي.