سر غياب إريكسن عن حضور نهائي "يورو 2020"

كشفت تقارير إيطالية أخيرا عن السبب وراء غياب لاعب خط الوسط في نادي إنتر ميلان لكرة القدم، كريستيان إريكسن، حضور المباراة الختامية في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، التي أقيمت يوم الأحد.

وذكرت صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رغب في حضور نهائي البطولة من أجل تكريمه، لكن لم ينتهز لاعب خط الوسط الدنماركي الفرصة التي قدمها له رئيس الاتحاد، ألكسندر تشيفرين، وفضل الغياب عن الحدث لعدم رغبته في تعريض صحته للخطر بأي شكل من الأشكال، قبل أن ينضم إلى فريق إنتر ميلان الأسبوع المقبل من أجل إجراء فحوصات طبية، وأن يعود إلى نادية بكامل لياقته.

وكان إريكسن سقط مغشيا عليه في ملعب باركن في الشوط الأول أمام فنلندا في مشهد مأساوي على شاشات التلفزيون، وخضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب، وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

يتعافى اللاعب حاليا في منزله بعدما أجرى جراحة لزراعة منظم لضربات القلب، ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، والمسعفين الذين أنقذوا حياته بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة فريقه الافتتاحية ببطولة أوروبا لكرة القدم، لحضور المباراة النهائية في ستاد ويمبلي، يوم الأحد المقبل.

وقال "يويفا" إنه وجه الدعوة إلى إريكسن وزوجته وستة من المسعفين لحضور النهائي، لكن الدولي الدنمركي لم يؤكد حضوره، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

واقتنص المنتخب الإيطالي لكرة القدم لقب كأس أمم أوروبا 2020، يوم الأحد الموافق 11 يوليو/تموز، بعد فوزها على إنجلترا بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.