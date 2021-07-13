سر غياب إريكسن عن حضور نهائي "يورو 2020"

وذكرت صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رغب في حضور نهائي البطولة من أجل تكريمه، لكن لم ينتهز لاعب خط الوسط الدنماركي الفرصة التي قدمها له رئيس الاتحاد، ألكسندر تشيفرين، وفضل الغياب عن الحدث لعدم رغبته في تعريض صحته للخطر بأي شكل من الأشكال، قبل أن ينضم إلى فريق إنتر ميلان الأسبوع المقبل من أجل إجراء فحوصات طبية، وأن يعود إلى نادية بكامل لياقته.
يتعافى اللاعب حاليا في منزله بعدما أجرى جراحة لزراعة منظم لضربات القلب، ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.
ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، والمسعفين الذين أنقذوا حياته بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة فريقه الافتتاحية ببطولة أوروبا لكرة القدم، لحضور المباراة النهائية في ستاد ويمبلي، يوم الأحد المقبل.
وقال "يويفا" إنه وجه الدعوة إلى إريكسن وزوجته وستة من المسعفين لحضور النهائي، لكن الدولي الدنمركي لم يؤكد حضوره، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
واقتنص المنتخب الإيطالي لكرة القدم لقب كأس أمم أوروبا 2020، يوم الأحد الموافق 11 يوليو/تموز، بعد فوزها على إنجلترا بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)