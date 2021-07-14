كلوب: فان دايك يبدو في حالة جيدة بعد العودة من إصابة في الركبة

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المدافع فيرجيل فان دايك أحرز تقدما جيدا في التدريبات، مع استعداده للعودة عقب إصابة خطيرة في الركبة.

ويغيب فان دايك (30 عاما) منذ خضوعه لجراحة في الركبة بعد إصابة في مباراة بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في أكتوبر تشرين الأول.

ويعمل فان دايك وجو جوميز (إصابة في الركبة) وجويل ماتيب (الكاحل) ورينت ألكسندر-أرنولد (عضلات الفخذ) على تحسين لياقتهم ويشاركون في تدريبات ليفربول في معسكره في سالزبورج بالنمسا في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وصرح كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: "يجب أن أقول إن الأربعة يبدون في حالة جيدة". وفقا لـ "رويترز".

وقال: "لن يخوض فيرجيل وجو أكثر من مران واحد في اليوم خلال الأيام القليلة الأولى مع الفريق... لا أعرف بالتحديد متى يمكننا اتخاذ الخطوات التالية لكن ذلك سيحدث في الأسابيع الأربعة المقبلة بالتأكيد".

وأضاف "جويل يبدو في حالة جيدة بالتأكيد، إنه الأقرب على الأرجح إلى التدريبات العادية... تعرض ترينت لإصابة خطيرة ولكنها الآن ليست إصابة كبيرة على ما أعتقد. إنه قريب ولكن في الوقت الحالي، ربما في الأيام الخمسة أو الستة القادمة، لديه برنامج خاص".

ويبدأ ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، الموسم الجديد خارج ملعبه أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد في 14 أغسطس آب.