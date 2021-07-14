تقارير: ميسي حسم مصيره لهذا النادي... واللاعب يقدم تنازلا كبيرا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن حسم اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لوجهته القادمة، بعد انتهاء صلاحية عقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وينوي النجم الأرجنتيني، الاستمرار مع ناديه الإسباني، ويعتزم توقيع عقد جديد لمدة خمس سنوات، ومن المقرر أن يخفض اللاعب الأرجنتيني أجره، حسبما ذكرت صحيفة "لا بانجوارديا" وشبكة "إي إس بي إن".

انتهت علاقة هداف برشلونة عبر العصور، بالنادي الكتالوني، الشهر الماضي وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده السابق. ومنذ تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة، يحاول تخفيض فاتورة الأجور من أجل الإبقاء على ميسي والالتزام باللوائح المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الأسبوع الماضي، إن الرابطة لن تتساهل بأي شكل كان مع النادي الكتالوني الذي تبلغ ديونه أكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار)، حسبما ذكرت "رويترز".

عقد ميسي المنتهي، كان الأعلى قيمة في عالم الرياضة، ويحاول ناديه إعادة بناء الفريق وضبط نفقاته، وباع بالفعل جونيور فيربو وجان-كلير توديبو وكارلس ألينيا، في صفقات تهدف إلى إفساح المجال أمام صفقات مجانية مثل سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي وإيريك جارسيا.

حصد ميسي (34 عاما) لقبه الدولي الأول مع الأرجنتين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا. واختير كأفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار.