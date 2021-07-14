لاعب عربي يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 3 بطولات قارية

تمكن لاعب عربي من تحقيق إنجاز قياسي عالمي، بأن يصبح أول لاعب في العالم والتاريخ، يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة.

وحقق لاعب منتخب قطر المعز علي، هذا الإنجاز، بعدما تمكن من التسجيل للعنابي في بطولة الكأس الذهبية في افتتاحية مباريات المنتخب القطري أمام بنما.

وتمكن المعز علي من التسجيل في كأس آسيا بنسختها الأخيرة التي فازت بها قطر، ثم كوبا أمريكا أمام باراجواي، ثم في الكأس الذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تواجه قطر، يوم الأحد المقبل، منتخب غرينادا في الجولة الثانية للبطولة، ثم هندوراس يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت المباراة بتعادل قطر أمام بنما بثلاثة أهداف لكل منهما، حيث سجل أهداف قطر، أكرم عفيف في الدقيقة 47، والمعز علي في الدقيقة 52، وحسن الهيدوس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وسجل أهداف بنما رولاندو بلاكبيرن هدفين في الدقيقين 50 و57، وإريك ديفيس في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.