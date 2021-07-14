محمد شريف مهاجم الأهلي المصري يعلن خبرا سعيدا... صورة

أعلن محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي المصري، خبرا سعيد، اليوم الأربعاء، قبل أيام من خوض الفريق مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن شريف، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أنه رُزق بمولود أسماه "شريف".

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ونشر مهاجم المارد الأحمر صورة لبالونات وضعت أمام باب غرفة كتبت عليه عبارات ترحيب بالمولود الجديد شريف.

وأرفق اللاعب الصورة بتعليق قال فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات رزقني اليوم بمولود أسميته شريف محمد شريف اللهم انتبه نباتآ حسنًا ،واجعله قره عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوي".

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو/تموز الجاري.

وترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق التي غادرت مطار القاهرة على متن طائرة خاصة، وضمت قائمة الفريق لرحلة المغرب 28 لاعباً من بينهم المهاجم محمد شريف.