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    فلورنتينو بيريس رئيس نادي ريال مدريد

    هجوم من رئيس ريال مدريد على كاسياس وراؤول غوانزاليس

    © AFP 2021 / JOHANNES EISELE
    رياضة
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    نشرت وسائل إعلام إسبانية تسريبا صوتيا لرئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، يقول فيه إن نجمي الفريق إيكر كاسياس وراؤول غوانزاليس، لا يستحقان ما يحظيان به من مكانة داخل النادي.

    ويتحدث بيريز في التسجيل المنسوب إليه، عن كاسياس، معتبرا أنه لا يرقى إلى مستوى حارس مرمى ريال مدريد، مؤكدا أنه لم ولن يكون بمستوى النادي الملكي.

    وقال بيريس: "كاسياس فاشل، لكن المشكلة أن الجماهير تعشقه وتدافع عنه".

    وتابع رئيس ريال مدريد، في التسجيل الذي يرجع تاريخه إلى عام 2006: "عندما يكون الحارس كاسياس أمام صديقته يصبح مثل الكلب أو الدمية فهو معدوم الشخصية".

    واستشهد بيريز، في هجومه على كاسياس، بأنه جاء متأخرا إلى المران عندما كان فريقه يستعد للمنافسة على اللقب أمام برشلونة، بسبب صديقته، مضيفا: "كاسياس أكبر خدعة في تاريخ الريال".

    بيريز يهاجم راؤول غوانزاليس

    أما رؤول غوانزاليس، فكان حاضرا في التسجيل الصوتي المسرب لبيريز، الذي وصفه بـ "الشخص السيء" معتبرا أنه كان سببا في مغادرته نادي ريال مدريد، في المرة الأولى.

    وقال رئيس ريال مدريد: "راؤول كان يريد تدمير ريال مدريد قبل الرحيل عنه، حتى يقول للناس إن النادي هو السيء وليس راؤول غوانزاليس".

    ما هي رحلة بيريز مع ريال مدريد؟

    تولى منصب رئيس نادي ريال مدريد، للمرة الأولى، منذ عام 2000 حتى ترك هذا المنصب عام 2006.

    © REUTERS / Sergio Perez
    رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ورجل الأعمال فلورنتينو بيريز

    في عام 2009، عاد فلورنتينو بيريس، ليتولى رئاسة النادي الإسباني مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين لا يزال في هذا المنصب.

    متى انتهت رحلة كاسياس مع ريال مدريد؟

    خاض كاسياس 275 مباراة مع ريال مدريد، خلال مسيرته مع النادي  الملكي، التي بدأت عام 1999 وانتهت عام 2015، بالانتقال إلى نادي بورتو البرتغالي.

    كاسياس حارس مرمى ريال مدريد في 2008
    © AFP 2021 / DAMIEN MEYER
    كاسياس حارس مرمى ريال مدريد في 2008

    لكنه قرر الاعتزال العام الماضي، بسبب بعض المشاكل الصحية في القلب.

    متى بدأت رحلة غوانزاليس مع النادي الملكي؟

    قضى راؤول غوانزاليس 18 عاما في ريال مدريد، بدأت عام 1994 وانتهت في 2010.

    رؤول غوانزاليس لاعب ريال مدريد عام 2004
    © AFP 2021 / JAVIER SORIANO
    رؤول غوانزاليس لاعب ريال مدريد عام 2004

    فبعد عام من عودة بيريز لرئاسة النادي الملكي في 2009، قرر غوانزاليس ترك النادي، الذي سجل له 323 هدفا.

    لكن في 2018، عاد غوانزاليس لتدريب الفريق الاحتياطي في نادي ريال مدريد.

    كيف علق بيريز على التسريب الصوتي؟

    زعم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إنه ضحية ما وصفه بـ "مؤامرة" مرتبطة بدوره في إطلاق دوري السوبر الأوروبي، الذي يقول إنه تم إجهاضه بعد 48 ساعة من انطلاقه.

    وقال بيريز، إن الصحفي خوسيه أنتونيو أبيان، الذي تحدث عن تلك التصريحات عام 2015، كان يريد بيعها دون جدوى، مشيرا إلى أنها عبارات فضفاضة تم إخراجها عن السياق وإعادة إنتاجها في الوقت الحالي وأنه يبحث الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.

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