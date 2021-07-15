لاعب تشيلسي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب سمكة... فيديو

وظهر لاعب تشيلسي في الفيديو وهو يداعب الكرة فوق سمكة بحرية كبيرة تعرف بـ"هامور"، عندما كان على حافة قارب في مدينة فلوريدا الأمريكية ев أثناء قضائه إجازته السنوية.
وفقد بوليسيتش سيطرته على الكرة، وسقط في المياه على السمكة العملاقة، وعانى لاعب تشيلسي من أجل العودة إلى القارب.
Christian Pulisic living on the edge 😭 @brfootball— Bleacher Report (@BleacherReport) July 3, 2021
(via @cpulisic_10) pic.twitter.com/dAAv6dvFnV
ونشرت مجموعة تدعى "بلو بلانت سوسايتي" رسالة تحذيرية للاعب تشيلسي، جاء فيها "يبدو أن إساءة معاملة الحيوانات ونشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في ازدياد، نعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب تحذير الناس من هذا، خاصة عندما يكونون مؤثرين مثل السيد بوليسيتش".
"Animal abuse to attract attention for social media videos appears to be on the increase. We believe strongly that people should be called out for it — especially when they are as influential as Mr Pulisic" https://t.co/AWua0jb89P— Blue Planet Society (@Seasaver) July 9, 2021
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