لاعب تشيلسي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب سمكة... فيديو

تعرض نجم المنتخب الأمريكي ونادي تشيلسي الإنجليزي، كريستيان بوليسيتش، لحملة انتقادات واسعة بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتلاعب بالكرة فوق إحدى الأسماك البحرية.

وظهر لاعب تشيلسي في الفيديو وهو يداعب الكرة فوق سمكة بحرية كبيرة تعرف بـ"هامور"، عندما كان على حافة قارب في مدينة فلوريدا الأمريكية ев أثناء قضائه إجازته السنوية.

وفقد بوليسيتش سيطرته على الكرة، وسقط في المياه على السمكة العملاقة، وعانى لاعب تشيلسي من أجل العودة إلى القارب.

ونشرت مجموعة تدعى "بلو بلانت سوسايتي" رسالة تحذيرية للاعب تشيلسي، جاء فيها "يبدو أن إساءة معاملة الحيوانات ونشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في ازدياد، نعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب تحذير الناس من هذا، خاصة عندما يكونون مؤثرين مثل السيد بوليسيتش".