رئيس لجنة إدارة الزمالك: نحن نادي القرن الحقيقي وسنكمل مسيرة مرتضى منصور

قال رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك المصري، حسين لبيب، إن الزمالك نادي القرن الحقيقي، وإنه سوف يستكمل المشوار الذي بدأه رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

وأكد لبيب، في تصريحات له عبر برنامج الاجتماعات "كلوب هاوس"، نقلها موقع "المصري اليوم": "كل البطولات التي حققها الزمالك في الفترة الأخيرة في ألعاب اليد والسلة والطائرة تحسب لمرتضي منصور ومجلسه".

وتابع: "مرتضي منصور هو صاحب الفضل في كل النجاحات التي تحدث حاليا في نادي الزمالك"، وأضاف: "اللجنة المؤقتة التي تدير حاليا نادي الزمالك سوف تستكمل المشوار الذي بدأه مرتضي منصور بأن الزمالك نادي القرن الحقيقي"، (نادي القرن العشرين في أفريقيا).

وقال إن الاتحاد الأفريقي كان ضد نادي الزمالك في هذا التوقيت، و"تم اتخاذ نظام النقاط في البطولات لهدف إبعاد الفريق الأبيض عن لقب نادي القرن وإهدائه إلى النادي الأهلي دون وجه حق، ولن نصمت".

ومنح الكاف النادي الأهلي عام 2001، لقب "نادي القرن" بطريق النقاط، فيما يرى مسؤولو الأبيض أنهم الأحق باللقب قياسا على عدد البطولات القارية والبالغ عددها 9 بطولات للأبيض نظير 7 للأحمر.