تعيين مدرب أوروبي لمنتخب لبنان لقيادته في الاستحقاقات المقبلة

عين الاتحاد اللبناني لكرة القدم، اليوم الخميس، مدربا جديدا لمنتخب لبنان، لقيادته في الاستحقاقات المقبلة، وبينها الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

ووقع اختيار الاتحاد على المدرب التشيكي، إيفان هاسيك، الذي بدى من أفضل الأسماء المرشحة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وبدأ هاسيك مسيرته الكروية لاعباً مع سبارتا براغ، حيث حقق لقب الدوري التشيكي خمس مرات، علماً أنه كان يشغل مركز وسط الملعب.

وانطلق بمشواره التدريبي عام 1999 مع سبارتا براغ، قبل الانتقال إلى فرنسا لتدريب ستراسبورغ وسانت اتيان أيضا.

كما قاد فيسيل كوبي الياباني ودخل العالم العربي من بوابة نادي الوصل الإماراتي ودرب الأهلي الإماراتي مرتين والهلال السعودي وقطر القطري، قبل أن يعود إلى الإمارات مع الفجيرة، ولاحقاً الإمارات.

وفاز كمدرب بلقب دوري الدرجة الأولى التشيكي مرتين. كما فاز بلقب الدوري الإماراتي مرة وبكأس السوبر الإماراتي ونال كأس ولي العهد السعودي.