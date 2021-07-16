متحدث باسم الحكومة اليابانية: سوغا يؤكد تنظيم ألعاب يتوفر فيها الأمن والسلامة

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أكد لزعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" عزم بلاده تنظيم دورة أولمبية يتوفر فيها الأمن والسلامة للجميع، بينما لم يعبر أي من زعماء "أبيك" عن القلق بتسبب الألعاب في تفشي العدوى بفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات المتحدث ناوكي أوكادا، كبير أمناء مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي لزعماء المنتدى.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19" في 23 يوليو/ تموز الجاري، وتستمر حتى الثامن من أغسطس/ آب المقبل، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وأعلنت اليابان، في وقت سابق، عن إقامة الألعاب الرياضية في أوليمبياد طوكيو، دون حضور جماهيري، بسبب فرض حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، خلال اجتماع حكومي، فرض حالة الطوارئ في طوكيو، خلال الفترة ما بين 12 يوليو/ تموز الجاري حتى 22 أغسطس/ أب المقبل، بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر افتتاح الألعاب الأولمبية بعد أقل من أسبوعين، حسبما أفادت قناة "أن أيتش كي" اليابانية.

وفي الفترة ذاتها، تم تمديد حالة الطوارئ في أوكيناوا ونظام التدابير المعززة في محافظات أوساكا، وسيتاما، وكاناغاوا، وتشيبا.