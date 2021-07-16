حلول أمام السعودية لتنظيم كأس العالم 2030

كشفت تقارير إعلامية عن دراسة المملكة العربية السعودية للتقدم بملف لإستضافة بطولة كأس العالم 2030، في ظل منافسة كبيرة لعدد من الملفات التي ترغب بتنظيم البطولة بشكل مشترك.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، فإن الاتحاد الدولي يشجع على تنظيم البطولة في 2030 بملف مشترك، بهدف تقليل الأعباء المالية في ظل زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة.

حيث سيصل عدد المنتخبات بدءا من بطولة 2026 إلى 48 منتخبا، وبالتالي زيادة في عدد المباريات.

وبحسب ما نشر الموقع فإن شركة "بوسطن للاستشارات" الأمريكية، قدمت اقتراحين للمملكة لتنظيم البطولة بشكل مشترك.

وتضمن الاقتراح الأول، بأن تتقدم المملكة العربية السعودية بملف مشترك مع كل من مصر والمغرب، ولكن ما يعيق هذا الأمر، أن مصر والمغرب يحتاجان لإجراء تحسينات ضخمة في البنية التحتية. أما الاقتراح الثاني، فيتمثل بملف مشترك مع إيطاليا، وهو ما سيعطي الملف دفعة قوية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وجاء في التقرير بأن العلاقة بين السعودية وإيطاليا أصبحت قوية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إقامة كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية.