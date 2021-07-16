تركيا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، أن مدينة اسطنبول التركية ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023، بدلا من مدينة ميونيخ الألمانية.

وستستضيف ولاية بافاريا الألمانية نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2025 بدلا من 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، إن نهائيات دوري أبطال أوروبا الأربعة المقبلة في الفترة من 2022 إلى 2025 ستستضيفها سان بطرسبرج واسطنبول ولندن وميونيخ على التوالي.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

​وأشارت "يويفا" في بيان رسمي لها أن نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2023 سيقام في ملعب أتاتورك الأولمبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في شهر مايو/ أيار الماضي، نقل مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 من الشهر نفسه، من إسطنبول إلى بورتو، للسماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل قيود جائحة "كوفيد-19".

وكان من المفترض إقامة النهائي في استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.