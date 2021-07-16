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    الأهلي المصري

    سفير مصر لدى المغرب: "الأهلي" مصمم على الفوز بالبطولة ويعود للقاهرة في هذا التوقيت

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    رياضة
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    قال السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر لدى المملكة المغربية، اليوم الجمعة، إنه سيحضر المباراة النهائية بين النادي الأهلي المصري ونادي كايز تشيفز الجنوب أفريقي، برفقة أعضاء السفارة.

    وأوضح في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "عدد أعضاء السفارة الذين سيحضرون المباراة النهائية 15 شخصا، حسب ما أبلغهم الجانب المغربي".

    مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
    © REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
    الأهلي المصري يرد على إمكانية التفاوض مع سفيان رحيمي خلال تواجده في المغرب
    وأضاف أن "المباراة ستقام دون جمهور بحسب القرارات المغربية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بـ(كوفيد-19)".

    وبشأن الإجراءات الخاصة بوصول البعثة، أوضح السفير أشرف إبراهيم، أن "الاتصالات بين السفارة وإدارة الأهلي مستمرة منذ فترة، وأن اتصالات عدة جرت بينه وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي".

    وأشار إلى أن "السفارة كانت في استقبال الفريق وتسكينه، وأنه التقى بمجلس الإدارة في اليوم الثاني بعد وصولهم للاطمئنان على البعثة وما عن كانت هناك أي عقبات، كما تكرر اللقاء بأعضاء الفريق والإدارة".

    وبحسب السفير المصري في المغرب، فإن

    "البعثة لم تواجه أي عقبات في المملكة المغربية، وأن كافة الأمور مستقرة، في ظل التركيز الكبير على المباراة النهائية والمعنويات المرتفعة لدى الفريق".

    وأشار السفير المصري إلى أن "النادي الأهلي مستعد ومصمم على الفوز بالمباراة النهائية".

    وتابع أن "الأهلي حدد موعد مغادرته إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة، حيث سيتجه مباشرة إلى من الاستاد على المطار، بغض النظر عن نتيجة المباراة".

    وأعرب عن أمله بفوز النادي الأهلي بالبطولة، وأن يسعد الجماهير المصرية وأن يكون الاحتفال بالعيد والبطولة معا.

    وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد محمد الخامس في المغرب، دون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

    وستقام المباراة غدا السبت الموافق 17 يوليو/ تموز الجاري على استاد محمد الخامس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

    ويسعى الفريق المصري، لمواصلة انتصاراته وتحقيق اللقب العاشر له في البطولة، والثاني على التوالي، بعد فوزه في النسخة الماضية على حساب الزمالك في نهائي القرن.

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