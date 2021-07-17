باريس سان جيرمان يعلن إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت 17 يوليو/تموز، إصابة الظهير الأيمن المغربي، أشرف حكيمي، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في النادي الباريسي، قوله إن التحاليل أثبتت إصابة حكيمي بفيروس كورونا، وتم وضعه في العزل الذاتي.

ولهذا السبب، لم يضع باريس سان جيرمان اللاعب البالغ 22 عاما، في قائمة مباراته الودية ضد تشامبلي صباح اليوم السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ولم يصدر أي بيان رسمي من باريس سان جيرمان حتى الآن، حول الحالة الصحية لحكيمي أو غيره من اللاعبين الجدد.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان من نادي إنتر ميلان الإيطالي مقابل 70 مليون يورو حتى عام 2026.

ولعب حكيمي في أندية ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، ولم يخض مع باريس سان جيرمان إلا في مباراة ودية واحدة أمام لومان والتي انتهت بفوزه بأربع أهداف دون رد، قدم فيها تمريرة حاسمة لأحد الأهداف الأربعة.