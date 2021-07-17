أهداف مباراة الأهلي وكايزر تشيفز 3 - 0 في دوري أبطال أفريقيا… فيديو

استطاع فريق النادي الأهلي المصري أن يتغلب على فريق كايزر تشيفز، الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت، وانتهت بحصول الفريق المصري على اللقب.

واكتسح الأهلي فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

🔴| مدربنا بيتسو موسيماني يصبح ثاني مدرب في تاريخ الأهلي يحقق لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتي بعد البرتغالي مانويل جوزيه والذي توج بنسختي 2005و 2006 🏆🦅💪 pic.twitter.com/b0ZblceT7n — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 17, 2021

ورغم مرور أكثر من 50 دقيقة من عمر المباراة دون إحراز أي من الفريقين لأي هدف، فإن الدقيقة 53 شهدت افتتاح التسجيل عن طريق محمد شريف، الذي استلم تمريرة رائعة من أكرم توفيق، مكنته من إحراز الهدف الأول في شباك الفريق الجنوب أفريقي.

وفي الدقيقة 64 أحرز لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، الهدف الثاني للنادي بعدما تسلم تمريرة جيدة من محمد شريف، تلاه عمرو السولية الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 73 معلنا تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة على الفريق الجنوب أفريقي.

وبهذه النتيجة حصد الأهلي المصري البطولة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التولي.