اكتشاف 3 إصابات بكورونا بين أعضاء منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي

أكد اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، اليوم الأحد، ظهور ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في منتخبها الأولمبي لكرة القدم، والذي يستعد للمشاركة في الدورة الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال مدرب الفريق، مكسوليسي سيبام، في بيان أصدره الاتحاد: "لدينا في معسكر الفريق هنا ثلاث حالات إيجابية... لاعبان ومسؤول".

وأعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم أن "كل من اللاعب تابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي أصيبا بفيروس كورونا المستجد، كما جاءت نتيجة فحص مسؤول في الفريق، ماريو ماشا، إيجابية أيضا لدى وصوله إلى طوكيو".

OFFICIAL: Thabiso Monyane and Kamohelo Mahlatsi have tested positive for COVID-19 in David Notoane's Under-23 Tokyo Olympic squad, both players are isolating. pic.twitter.com/ku92Oey0py — Soccer Betting News (@Sbn_ZA) July 18, 2021

وأشار المدرب إلى أن الفريق، نتيجة لذلك، دخل في عزل صحي قبل السماح له بالتدريب، وهو ينتظر نتائج الفحوص التي أجريت في ساعة مبكرة من اليوم.

وأضاف المدرب: "هذا الموقف المؤسف حرمنا من أول تدريب مكثف الليلة الماضية".

وكان من المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي لجنوب أفريقيا منافسته في الدورة بمواجهة منتخب الدولة المضيفة، يوم الخميس المقبل، وسيلتقي الفريق بعد ذلك مع منتخبي المكسيك وفرنسا.