هاميلتون على عرش الفورملا 1 في جائزة بريطانيا الكبرى بفوز مثير للجدل

توج لويس هاميلتون بجائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأحد، محققا انتصاره الرابع هذا الموسم، رغم معاقبته بعشر ثوان بعد تسببه في حادث مثير للجدل في اللفة الأولى أدى إلى خروج ماكس فرستابن منافسه على اللقب.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن سائق مرسيدس الذي قلص الفارق إلى ثماني نقاط مع سائق رد بول بعد عشر جولات، تجاوز منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل لفتين من النهاية.
ووفقاً للوكالة، احتل فالتيري بوتاس المركز الثالث بعدما أطاع أوامر الفريق بترك زميله هاميلتون يتجاوزه لمطاردة لوكلير في سباق توقف بعد حادث فرستابن قبل استئنافه مرة أخرى.
يعد هذا الفوز الـ99 في مسيرة هاميلتون بطل العالم سبع مرات والرابع له هذا الموسم.
وتعتبر أسوأ نتيجة لفرستابن الذي بدأ السباق من مركز أول المنطلقين وهو يتفوق بفارق 33 نقطة في الصدارة وكان يسعى لانتصاره الرابع على التوالي لكنه خرج خالي الوفاض ونُقل إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.
وقال هاميلتون لأكبر حضور جماهيري منذ تفشي فيروس كورونا في بريطانيا: "هذا حلم بفعل ذلك أمامكم جميعا. أحاول دائما الحذر في نهجي خاصة في منافسة ماكس لأنه عدائي للغاية. اليوم كنت بجانبه لكنه لم يترك لي أي مساحة".
وأضاف بقوله: "بغض النظر عن اختلافي مع العقوبة فقد تقبلتها وواصلت العمل".
الجدير بالذكر أنه لم يحصل أي سائق على نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة إذ حققها المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "رد بول" لكنه أنهى السباق خارج أول عشرة مراكز.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)