هاميلتون على عرش الفورملا 1 في جائزة بريطانيا الكبرى بفوز مثير للجدل

توج لويس هاميلتون بجائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأحد، محققا انتصاره الرابع هذا الموسم، رغم معاقبته بعشر ثوان بعد تسببه في حادث مثير للجدل في اللفة الأولى أدى إلى خروج ماكس فرستابن منافسه على اللقب.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن سائق مرسيدس الذي قلص الفارق إلى ثماني نقاط مع سائق رد بول بعد عشر جولات، تجاوز منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل لفتين من النهاية.

ووفقاً للوكالة، احتل فالتيري بوتاس المركز الثالث بعدما أطاع أوامر الفريق بترك زميله هاميلتون يتجاوزه لمطاردة لوكلير في سباق توقف بعد حادث فرستابن قبل استئنافه مرة أخرى.

يعد هذا الفوز الـ99 في مسيرة هاميلتون بطل العالم سبع مرات والرابع له هذا الموسم.

وتعتبر أسوأ نتيجة لفرستابن الذي بدأ السباق من مركز أول المنطلقين وهو يتفوق بفارق 33 نقطة في الصدارة وكان يسعى لانتصاره الرابع على التوالي لكنه خرج خالي الوفاض ونُقل إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.

وقال هاميلتون لأكبر حضور جماهيري منذ تفشي فيروس كورونا في بريطانيا: "هذا حلم بفعل ذلك أمامكم جميعا. أحاول دائما الحذر في نهجي خاصة في منافسة ماكس لأنه عدائي للغاية. اليوم كنت بجانبه لكنه لم يترك لي أي مساحة".

وأضاف بقوله: "بغض النظر عن اختلافي مع العقوبة فقد تقبلتها وواصلت العمل".

الجدير بالذكر أنه لم يحصل أي سائق على نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة إذ حققها المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "رد بول" لكنه أنهى السباق خارج أول عشرة مراكز.