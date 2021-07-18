كومان يرشح ميسي للكرة الذهبية ويتحدث عن الوافدين الجدد

وقال كومان، في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية، اليوم الأحد: "ميسي لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق، إنه القائد، وفاعليته عالية، كان يريد حقا الفوز بلقب كوبا أمريكا، وهو اعتاد على الفوز بالألقاب مع برشلونة، في رأيي هو المرشح الأول لجائزة الكرة الذهبية هذا العام".

وتحدث كومان عن الصفقات الجديدة للنادي، وعن رأيه بالأرجنتيني سيرجيو أغويرو، قائلا: "إن علينا تحسين أدائنا في الهجوم، لذلك تعاقدنا معه، ونحن نتحدث عن لاعب يتمتع بخبرة كبيرة وخطير في الخط الأمامي، الشيء المهم هو أنه يتمتع بقوة بدنية وعلينا إبقاءه في أفضل حالة ممكنة".

وحول رأيه بإريك غارسيا، قال كومان: "لعب بشكل رائع في كأس أمم أوروبا، نشأ هنا في برشلونة، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يمتلك خبرة كبيرة بالفعل. يلعب في نفس مركزي، هو جيد جدا بالكرة، ويمكننا تحسين مستوى خط الدفاع بوجوده"، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

كما وتحدث عن ممفيس ديباي، قائلا: "أعرفه جيدا. لديه شخصية داخل الملعب، كما أن لياقته البدنية عالية، ويتمتع بالسرعة، ويمكنه اللعب في مواقع مختلفة في الهجوم، وهو أيضًا في عمر مثالي لإظهار قدراته".