الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلغي حفل توزيع جوائز2021 في قطر

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، بعد التنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم، عن إلغاء حفل توزيع الجوائز السنوية 2021 بالدوحة.

وجاء في بيان الاتحاد: "مع استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 على حياة الناس في قارة آسيا والعالم، فقد قرر الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم أنه لن يكون من المناسب إقامة هذا الحفل، خاصة مع فقدان حياة الملايين من الناس، ومن ضمنهم العديد ممن قدموا الكثير لخدمة لعبة كرة القدم في قارة آسيا وخارجها".

وتابع البيان: "وبالتالي، وللعام الثاني على التوالي، وافق المكتب التنفيذي على إلغاء حفل الجوائز السنوية الذي كان مقرراً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، على أن يحتفظ الاتحاد القطري لكرة القدم بحق الاستضافة لحفل توزيع الجوائز 2022، والذي تم نقله ليقام في كانون الثاني/يناير 2023".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد كشف عن أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحدة اعتبارا من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، وسيفتح الاتحاد الآسيوي باب التقديم أمام دول غرب آسيا التي ترغب في استضافة المباراة النهائية في 23 نوفمبر، كما تقام مواجهات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي، وهي مسابقة المستوى الثاني في القارة، من مباراة واحدة أيضا بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.