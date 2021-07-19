ريال مدريد يضحي بنجمه مقابل الحصول على مبابي

أشارت تقارير إعلامية إسبانية الى رغبة نادي ريال مدريد بوضع لاعب بارز في الفريق على قائمة البيع في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التوقيع مع الفرنسي، كيليان مبابي.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا"، فإن إدارة الملكي قررت وضع البلجيكي إدين هازارد، على قائمة البيع بعد موسمين مخيبين للآمال، مؤكدة أن إدارة النادي لن تتراجع عن هذا القرار وستمضي قدما للتخلص من اللاعب.

🚨🚨MARCA | هازارد في السوق



ريال مدريد وضع البلجيكي في السوق بعد موسمين مخيبين للآمال ، هذا القرار لا رجوع فيه . — COPE (@COPE_AR) July 19, 2021

ويبحث ريال مدريد عن حلول مالية لتمويل صفقة شراء الفرنسي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل مع ناديه الباريسي، إلاّ أن رئيس نادي ريال مدريد يرغب بجلب اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

هذا وانتقل هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد صيف 2019 مقابل نحو 150 مليون يورو بعد 7 سنوات قضاها مع البلوز، وبعد موسمين مع ريال مدريد قالت وسائل إعلام إسبانية إن الدولي البلجيكي عاش مع الفريق كابوسا لغيابه الدائم بسبب الإصابات.