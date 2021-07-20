"حدث تاريخي" في أولمبياد طوكيو 2020

حتى الآن، أقيمت الألعاب الأولمبية تحت شعار "أسرع، أعلى، أقوى!"، وسيبدو الإصدار الجديد كالتالي: "أسرع، أعلى، أقوى - معا"، حيث كان القرار في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو بالإجماع.

قال رئيس اللجنة، توماس باخ، الذي طرح فكرة تغيير الشعار: "هذا حدث تاريخي".

ستقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب. وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، ولكن بسبب جائحة الفيروس التاجي، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.