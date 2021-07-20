وكالة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ضمن الفريق الأولمبي التشيكي المشارك بأولمبياد طوكيو

أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مدرب المنتخب التشيكي للكرة الطائرة الشاطئية بفيروس "كورونا"، لتصبح بذلك ثالث إصابة في الفريق الأولمبي في طوكيو.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن اللجنة الأولمبية التشيكية، أن الفحوص كشفت عن إصابة مدرب المنتخب التشيكي، ليشكل ثالث حالة إصابة بالعدوى في الفريق الوطني المشارك بالألعاب الأولمبية في طوكيو.

وبحسب الوكالة، فإنه نظرا لقيود الحجر الصحي لن يتمكن المدرب واللاعبون من المشاركة في الدورة الأولمبية التي تفتتح منافساتها يوم الجمعة المقبل.

وتم الإعلان أيضا عن ثلاث حالات إصابة أخرى بين المعنيين بالأولمبياد، من بينها صحفي، وهو ما يرفع إجمالي عدد المصابين من المعنيين بالأولمبياد إلى 58.